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مسؤول رقابي: الشرطة أخطأت باستخدام الغاز في كارثة ملعب جاوا بإندونيسيا

مسؤول رقابي: الشرطة أخطأت باستخدام الغاز في كارثة ملعب جاوا بإندونيسيا

مسؤول رقابي: الشرطة أخطأت باستخدام الغاز في كارثة ملعب جاوا بإندونيسيا
٠٤:١٢:١٤ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أحد المسؤولين الرقابيين، اليوم، أن الشرطة أخطأت في استخدام الغاز أثناء تدافع الجماهير في كارثة ملعب جاوا في إندونيسيا.

ارتفاع ضحايا مباراة كرة القدم في إندونيسيا إلى 125 قتيلاً

وأعلنت السلطات أن حصيلة ضحايا أعمال الشغب التي انتهت بتدافع في ملعب لكرة القدم في إندونيسيا ارتفعت إلى 125 قتيلاً، في المأساة التي وقعت مساء السبت في مدينة مالانغ بشرق البلاد، وأدت إلى جرح أكثر من مئة شخص في واحدة من أسوأ كوارث الملاعب الرياضية في العالم.

قرار رئاسي بشأن مباريات كرة القدم

بعد مقتل وإصابة 307 أشخاص، أمر رئيس إندونيسيا بإيقاف مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم حتى انتهاء التحقيق بشأن حادثة التدافع.

فيما دفعت حادثة التدافع الرئيس الإندونيسي على أن يطلب إجراء تقييم شامل لأمن مباريات كرة القدم، وذلك بعد وفاة 125 شخصًا وإصابة 180 آخرين.

الشرطة تكشف السبب الرئيس للحادث

ونقلت وكالة رويترز عن قائد الشرطة، أن مشجعي الفريق الخاسر اقتحموا أرض الملعب فأطلقت السلطات قنابل غاز ما تسبب في التدافع، وأدى لمقتل 125 شخصًا وإصابة 180 من الجماهير، مشيرًا إلى أن معظم الوفيات كانت بسبب تدافع الجماهير خلال المباراة.

اتحاد الكرة يفتح تحقيقًا إثر أحداث شغب

وأكد الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، أنه فتح تحقيقًا إثر أحداث شغب ومقتل العشرات في مباراة لكرة القدم في جاوا، مؤكدًا أنه تقرر تعليق بطولة كرة القدم لمدة أسبوع بعد أحداث الشغب.

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