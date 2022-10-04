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النفط يحقق أكبر مكاسب إثر توقعات بخفض كبير لإنتاج «أوبك+»
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النفط يحقق أكبر مكاسب إثر توقعات بخفض كبير لإنتاج «أوبك+»

النفط يحقق أكبر مكاسب إثر توقعات بخفض كبير لإنتاج «أوبك+»

النفط يحقق أكبر مكاسب إثر توقعات بخفض كبير لإنتاج «أوبك+»
٠٣:٤٠:٠٨ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

حققت أسعار النفط مكاسب جديدة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما حقق الخام أمس أكبر مكاسب في يوم واحد منذ مايو، في الوقت الذي تنتظر فيه أسواق الخام قرار من “أوبك+” بخفض كبير في الإنتاج.

وغدا الأربعاء؛ ستناقش منظمة أوبك وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا، وفق وكالة “بلومبرج”.

بورصة نيويورك

وكان خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر قد ارتفع إلى 0.5% حيث وصل سعره 84.01 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية.

بينما زاد خام برنت تسليم ديسمبر 0.6% إلى 89.42 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة (ICE).

وقال فريدون فشاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة “إف جي إيه”: “إذا لم يفعل تحالف (أوبك+) أي شيء فسوف تنخفض الأسعار إلى 80 دولارًا أو أقل، خصوصاً في ظل سوق هابطة”، مضيفًا: “إنهم يريدون حماية الأسعار عند حدود 90 دولارًا للبرميل”.

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الكلمات الدلالية:
أسعار النفط أوبك بورصة نيويورك خام برنت منظمات البترول

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