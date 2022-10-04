“بوتين بزي الحرب النووية”.. صورتان تشعلان النار!

تواصل – فريق التحرير:

أشعلت صورتان – تظهران الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو يرتدي لباسًا مخصصًا للحرب النووية – الموقف المتوتر أصلًا بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية.

يأتي هذا بعد تلويح موسكو بإمكانية استخدام السلاح النووي، انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم،

وحسب “العربية” فقد ظهر بوتين، في إحدى تلك الصور بزي أصفر وقناع وقفازات، فيما بدا جالسًا في اجتماع مرتديًا الزي نفسه بصورة أخرى.

فيما علّق الآلاف على تلك الصور مؤكدين أنها نشرت حديثًا ويبدو فيها “بوتين خلال اجتماع طارئ وهو بلباس الحرب النووية”، ما أشعل وسائل التواصل.

يأتي انتشار الصورتين بعد أيام من تلويح بوتين بإمكان استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت “وحدة أراضي” بلاده أو وجودها للتهديد.

صور بوتين بالزي النووي “مُركبة”

وحسب الخبراء، فإن البحث أثبت أنه تم التلاعب بالصورتين، لأن الصورة الأولى التي يبدو فيها بوتين وهو يدخل من بابٍ مركبة من صورتين، الأولى وزعتها فرانس برس في 24 مارس 2020 وهي تظهر الرئيس الروسي مرتدياً زياً واقياً خلال زيارة لمستشفى في موسكو يعالج مصابين بفيروس كورونا.

كما أنه تم اجتزاء الصورة ليتم تركيبها على صورة أخرى ملتقطة عام 2017 ومنشورة على وكالة الأنباء الروسية “تاس”، ليبدو وكأنه يدخل من الباب الذي يفتحه الجنديان، حيث تم تركيب الصورة الثانية من صورتين: الأولى من الزيارة نفسها لمرضى كورونا في المستشفى بموسكو في مارس 2020، والثانية من اجتماع لمجلس الأمن الروسي عام 2020.

أمريكا: بوتين ربما لا يخادع في تهديداته

من ناحيته، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الرئيس الروسي ربما لا يخادع في تهديداته باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، واصفًا التهديدات بأنها “غير مسؤولة”، مشيراً إلى أن “هذا النوع من التهديدات ليس من المفترض أن نسمعه من قادة الدول الكبيرة ذات القدرات العالية.

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