«أرامكو» تكشف عن موعد نتائج وتوزيعات الأرباح للربع الثالث 2022

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أعلنت شركة الزيت العربية “أرامكو”، اليوم الثلاثاء، عن موعد إعلان توزيعات نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2022.

وكشفت أرامكو أنها ستعلن عن توزيعات الأرباح والتقرير الأولي للربع الثالث من العام الجاري في تاريخ 1 نوفمبر 2022.

وبحسب النتائج الأولية؛ فقد حققت الشركة قفزة بصافي أرباحها بنسبة 90.3% على أساس سنوي، فيما حققت نموًا بنحو 22.7% على أساس ربع سنوي.

صافي الأرباح

كما وصل صافي الربح بعد الزكاة والضريبة نحو 181.64 مليار ريال (48.36 مليار دولار)، مقابل 95.47 مليار ريال (25.42 مليار دولار) بالربع الثاني من العام 2021.

كما سجلت الشركة أرباح بالنصف الأول من العام 2022، حيث سجلت صافي ربح بلغ 329.67 مليار ريال (87.91 مليار دولار) بعد الزكاة والضريبة، مقابل 176.91 مليار ريال (47.18 مليار دولار) بالنصف الأول من عام 2021 بزيادة بلغت 86.35%.

وقررت الشركة توزیع أرباح نقدیة للمساھمین بقیمة 70.33 ملیار ﷼ (18.76 ملیار دولار أمریكي) عن الربع الثاني من عام 2022؛ بما يعادل 0.32 ريال للسهم.

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