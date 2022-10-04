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«الدفاع الروسية»: 200 ألف انضموا للجيش خلال أسبوعين
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«الدفاع الروسية»: 200 ألف انضموا للجيش خلال أسبوعين

«الدفاع الروسية»: 200 ألف انضموا للجيش خلال أسبوعين

«الدفاع الروسية»: 200 ألف انضموا للجيش خلال أسبوعين
٠٢:٢٦:١٣ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 200 ألف انضموا للجيش خلال أسبوعين، كجزء من التعبئة الجزئية.

إسقاط 7 طائرات أوكرانية وأكثر من 100 صاروخ

وكشف وزير الدفاع الروسي، أنه تم إسقاط 7 طائرات أوكرانية وأكثر من 100 صاروخ خلال أيام الاستفتاء.

فيما صدق مجلس الاتحاد الروسي، بالإجماع على انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون إلى روسيا.

وأوضحت الرئاسة الروسية، أن بوتين سيوقع اليوم قوانين التعاون مع المناطق المنضمة إلى الاتحاد الروسي حديثًا، مؤكدة أن موسكو أرادت حل نزاع أوكرانيا منذ البداية عبر التفاوض ولن نتورط في خطاب الغرب حول السلاح النووي.

وقال وزير الخارجية الروسي: إنه بعد مصادقة الدوما على الاستفتاءات في مناطق أوكرانية سيصبح سكانها جزءًا من الاتحاد الروسي.

انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية في بعض المناطق

وكشف زعيم الانفصاليين في دونيتسك، أنه تم رصد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية في بعض المناطق في أرتيموفسك.
وأشار وزير الخارجية البريطاني، أن بلاده تتمتّع بـ”قدرة استراتيجية” لتمكين أوكرانيا من “الانتصار” على روسيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول عسكري أمريكي في البنتاجون، أن الصناعة العسكرية الروسية تعاني لتوفير المعدات اللازمة للحرب في أوكرانيا.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية دونستيك روسيا لوتين

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