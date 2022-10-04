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شرطة الرياض تلقي القبض على 16 مخالفًا لارتكابهم هذه الجرائم

شرطة الرياض تلقي القبض على 16 مخالفًا لارتكابهم هذه الجرائم

شرطة الرياض تلقي القبض على 16 مخالفًا لارتكابهم هذه الجرائم
٠٢:٣٢:٣٠ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 16 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، لارتكابهم عدة مخالفات وسرقات.

وقالت إن المقبوض عليهم منهم 9 يحملون الجنسية الباكستانية و6 من الجنسية الأفغانية و1 من الجنسية الإريترية.

وأضاف أنهم ظهروا في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسرقون قواطع نحاسية ومعدات كهربائية من موقع تحت الإنشاء شمال مدينة الرياض.

ضبط واسترداد المسروقات

ووفق المصدر ذاته، تم ضبط واسترداد المسروقات من استراحة اتُخذت موقعًا لتجميعها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

والأحد، أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على مواطن، ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن المواطن، كان يقود مركبة على رصيف مخصص للمشاة في مرفق عام شمال مدينة الرياض، معرضًا حياة الآخرين للخطر ومخالفًا بذلك أنظمة السلامة المرورية.

وفي اليوم ذاته ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنين لارتكابهما حوادث سطو.

وتمكنت الشرطة من القبض على شخصين لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع والمتاجرة بها.

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