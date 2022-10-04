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رقمان قياسيان لـ«معرض الرياض الدولي» للكتاب في جينيس
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رقمان قياسيان لـ«معرض الرياض الدولي» للكتاب في جينيس

رقمان قياسيان لـ«معرض الرياض الدولي» للكتاب في جينيس

رقمان قياسيان لـ«معرض الرياض الدولي» للكتاب في جينيس
٠٢:١٠:٤٨ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

حقق معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بتكوين أكبر كلمة مما يزيد عن 7000 كتاب لتشكل كلمة “ترجم”، إضافة إلى أكبر كتاب منبثق في العالم.

وجاء تصميم أكبر كلمة مكونة من الكتب لتشكل كلمة “ترجم”؛ بهدف تسليط الضوء على أهمية الترجمة في مد الجسور بين الدول والحضارات، وتفعيل التبادل الثقافي العالمي.

وقد تم تصميم العملاقة على 4 حروف منفصلة، واستُخدم في تجسيدها 7191 كتاباً وهي حصيلة كتب مبادرة “ترجم” التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة.

تراث المملكة

على مستوى الرقم القياسي الآخر؛ حاز “أكبر كتاب منبثق” لتأكيد أهمية وجود الكتب في حياة الأطفال، ويعكس الكتاب العرضة السعودية “أحد عناصر قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي في اليونسكو”؛ وذلك احتفاءً بتراث المملكة.

الكتاب عبارة عن 5 صفحات منبثقة موجهة للأطفال، وهو من تأليف الكاتبة فاطمة يعقوب خوجة، ورسمته الرسامة ندى عبدالعزيز الموسى.

وقد تسلّمت هيئة الأدب والنشر والترجمة شهادتي التسجيل بحضور المحكم الرسمي لـ جينيس للأرقام القياسية، وجمعٌ من الشخصيات الثقافية والأدبية.

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الكلمات الدلالية:
حياة الأطفال رقم قياسي معرض الرياض معرض الكتاب موسوعة جينيس

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