أفضل من اللحوم.. أهم 4 مصادر للبروتين

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قالت اختصاصية التغذية المتكاملة، نيها رانجلاني، إن هناك مصادر للبروتين أفضل من اللحوم، وحددت أهم 4 مصادر وعلى رأسها اللوز.

وأضافت أن “البروتين يساعد في المقام الأول على تعزيز الصحة الجيدة، بالإضافة إلى بناء العضلات وإصلاحها والحفاظ عليها”، وفق فضائية “العربية.

وأشارت إلى أن البروتينات النباتية سهلة الهضم ولها تأثيرات أقل على الكوليسترول وضغط الدم والسكري مقارنة بالحيوانية.

ووفق المصدر ذاته، يعتبر تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبروتين إلى النظام الغذائي من أهم الخطوات للحفاظ على صحة وجسم سليم.

أهم أفضل 4 مصادر للبروتين

وحددت “رانجلاني” أهم وأفضل 4 أنواع للبروتين وهي:

اللوز

هو خفيف ومغذٍّ ومليء بالألياف والمعادن وفيتامين E والمغنيسيوم، إلى جانب الكثير من البروتين، ويمكن أن يساعد تناول اللوز في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفق “رانجلاني”.

التوفو

بحسب خبيرة التغذية، يحتوي جبن التوفو النباتي، المصنوع من حليب الصويا، على هرمون الاستروجين النباتي الذي يمكن أن يساعد في تقليل عوامل أمراض القلب التاجية، كما يحتوي على الحديد والكالسيوم و12-20 جراما من البروتين لكل 100 جرام.

بذور الشيا

قالت خبيرة التغذية إن بذور الشيا، تحتوي على مضادات الأكسدة والمعادن والألياف والبروتين وأحماض أوميغا-3 الدهنية.

الكينوا

تعد حبوب الكينوا مصدرًا غنية بالألياف والبروتينات، والمواد المغذية التي تلعب دورًا مهمًا في الشعور بالشبع.

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