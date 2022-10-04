الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
المملكة: سنصبح موردًا عالميًا للهيدروجين ومركزًا للمعادن الخضراء
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المملكة: سنصبح موردًا عالميًا للهيدروجين ومركزًا للمعادن الخضراء

المملكة: سنصبح موردًا عالميًا للهيدروجين ومركزًا للمعادن الخضراء

المملكة: سنصبح موردًا عالميًا للهيدروجين ومركزًا للمعادن الخضراء
٠٢:٠٣:٢٢ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

قال معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، إن المملكة في طريقها إلى أن تصبح موردًا عالميًا للهيدروجين ومركزًا للمعادن الخضراء والتصنيع عالِ التنافسية.

المملكة ستصبح موردًا عالميًا للهيدروجين

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة السعودية الجنوب إفريقية المشتركة المقامة في مدينة بريتوريا في جمهورية جنوب إفريقيا.

وأضاف المديفر، أن هناك فوائد عظيمة يمكن أن تعود على القطاعين العام والخاص في كل من المملكة, وجمهورية جنوب أفريقيا، لاسيما في ظل الروابط الوثيقة، والمصالح المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن تجربة المملكة في قطاع التعدين تُعد جديدة نسبيًا مقارنة بتاريخ جنوب إفريقيا الطويل في استخراج المعادن وخبراتها الثرية في هذا المجال.

المملكة تمتلك الإمكانات الكبيرة في مجال النفط

ولفت إلى أن المملكة تمتلك الإمكانات الكبيرة في مجال النفط والبتروكيماويات التي من شأنها أن توفر فرصًا لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأكّد على مجالات التعاون الواعدة ليس فقط في الاستكشاف والتكنولوجيا والعمليات، بل في مجالات أخرى مثل التفاوض وإدارة العلاقات مع الشركات العالمية الكبرى للسلع والتجارة وتطوير القيمة في مجالات المنتجات والأعمال المجاورة لإنتاج المعادن.

بوابة استراتيجية

وأفاد بأن موقع المملكة الجغرافي هو بمثابة بوابة استراتيجية حيث يلتقي الشرق بالغرب مما يتيح الوصول إلى الصناعة الأوروبية والآسيوية، كما أن جنوب إفريقيا هي بمثابة المدخل إلى جنوب القارة الإفريقية، وتربط بين الأمريكيتين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبين معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن كمية المعادن المطلوبة في السنوات العشر والـ 20 والـ 30 القادمة ستكون غير مسبوقة، وذلك بفعل تحوّل الطاقة والقطاعات الصناعية الاستراتيجية مثل المركبات الكهربائية والعسكرية والفضاء الخارجي.

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المعادن الخضراء الهيدروجين وزارة الصناعة وزير الصناعة

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