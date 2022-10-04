الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
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شركة خطوط المملكة للتموين تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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شركة خطوط المملكة للتموين تعلن عن توفر وظائف شاغرة

شركة خطوط المملكة للتموين تعلن عن توفر وظائف شاغرة

شركة خطوط المملكة للتموين تعلن عن توفر وظائف شاغرة
٠١:٢٥:٣٩ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

1 ـ سائق

المؤهلات والخبرة:

ـ حملة الثانوية فما فوق

ـ عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 2

2 ـ فني معدات

المؤهلات والخبرة:

ـ دبلوم في مجال ذي صلة.

ـ عدد سنوات الخبرة 3 سنوات كحد أقصى.

ـ مهارات الاتصال اللفظي والكتابي جيدة.

طريقة التقديم:

ـ عبر موقع شركة الخطوط السعودية للتموين.

رابط التقديم: (اضغط هنا)

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الخطوط السعودية خطوط التموين فرص وظائف شاغرة

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