شركة خطوط المملكة للتموين تعلن عن توفر وظائف شاغرة
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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية:
1 ـ سائق
المؤهلات والخبرة:
ـ حملة الثانوية فما فوق
ـ عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 2
2 ـ فني معدات
المؤهلات والخبرة:
ـ دبلوم في مجال ذي صلة.
ـ عدد سنوات الخبرة 3 سنوات كحد أقصى.
ـ مهارات الاتصال اللفظي والكتابي جيدة.
طريقة التقديم:
ـ عبر موقع شركة الخطوط السعودية للتموين.
رابط التقديم: (اضغط هنا)
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