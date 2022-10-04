عاجل.. اليابان تطرد القنصل الروسي وتمهله حتى أيامًا لمغادرة البلاد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، أنها قررت اليوم طرد القنصل الروسي في مدينة سابورو، وأمهلته حتى 10 أكتوبر لمغادرة البلاد.

وأكدت ان الخطوة جاءت ردَا على اعتقال جهاز الأمن الروسي للقنصل العام الياباني في فلاديفوستوك، أوخر الشهر الماضي حيث اعتبره شخصًا غير مرغوب فيه.

روسيا تنشر أول فيديو للحظة القبض على القنصل الياباني

وقبل أيام، نشرت السلطات الروسية، أول فيديو لقنصل ياباني إثر اعتقاله على أراضيها بتهمة قيامه بالتجسس، حيث أكدت وكالة الأمن الفيدرالي الروسي المعروفة اختصارا بـ”FSB”، اعتقال القنصل في مدينة فلاديفوستوك الساحلة المطلة على المحيط الهادي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة اليابانية، أن السلطات الروسية أطلقت سراح القنصل الياباني، وذلك بعد احتجازه لفترة.

وأوضحت في تعليق عاجل لها، أنه لا توجد مشكلة تتعلق بحالة القنصل الصحية، مؤكدة أن الأمر كله كان مهينًا.

وأكدت أن القنصل الذي كان محتجزًا لدى روسيا لم يقم بأي مخالفات أو نشاطات غير شرعية، لافتة إلى أن روسيا احتجزت القنصل بـ”طريقة مخيفة” وهذا من دواعي القلق لدى طوكيو.

روسيا تمهل القنصل الياباني 48 ساعة للمغادرة

وكانت روسيا قد قدمت احتجاجًا إلى الجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية، واعتبرت الدبلوماسي الياباني شخصًا غير مرغوب فيه نتيجة قيامه بممارسات لا تتناسب مع مهام وظيفته، وأمهلته 48 ساعة للمغادرة.

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