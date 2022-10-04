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وزارة الحج تُلزم الشركات بتفويج المعتمرين في الأوقات المعتمدة
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وزارة الحج تُلزم الشركات بتفويج المعتمرين في الأوقات المعتمدة

وزارة الحج تُلزم الشركات بتفويج المعتمرين في الأوقات المعتمدة

وزارة الحج تُلزم الشركات بتفويج المعتمرين في الأوقات المعتمدة
٠١:٤٧:١٢ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ألزمت وزارة الحج والعمرة، شركات ومؤسسات العمرة بتفويج المعتمرين المتعاقدين معهم وفق الأوقات المعتمدة.

وقالت الوزارة إن جميع شركات ومؤسسات العمرة مُلزمة التزاماً تاماً بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها، وتفويجهم للمسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصاريح، وفق صحيفة “عكاظ”.

تفويج المعتمرين في الأوقات المعتمدة

ووفق وزارة الحج والعمرة، يشمل هذا الإجراء من يرغب منهم في تكرار العمرة خلال فترة وجودهم في مكة المكرمة، وأيضاً إصدار تصاريح الصلاة في الروضة لمن يرغب.

وشددت الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة بضرورة تقديم حزم الخدمات كافة لضيوف الرحمن بأكمل وجه، ورفع جودة الخدمات في القطاع، وتيسير رحلة المعتمرين والحجاج تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

رفع مستوى جودة الخدمات

ودعت الوزارة إلى ضرورة رفع مستوى جودة الخدمات، وإلزام الشركات والمؤسسات بتقديمها من خلال الجولات الرقابية الميدانية المستمرة، والرصد الآلي المُكثف.

وأكدت أنه تم توجيه الفرق الميدانية في مراكز الفرز بجوار المسجد الحرام والمسجد النبوي لرصد أي مخالفة ميدانية، واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين.

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الأوقات المحددة للعمرة العمرة المعتمرين تفويج المعتمرين وزارة الحج

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