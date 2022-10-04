رئيس وزراء باكستان عن إعادة إعمار المناطق المتضررة: سيأخذ سنوات

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في تصريح صادم رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، أكد أن إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات ستأخذ سنوات طويلة.

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1695 قتيلاً

في الوقت نفسه، كشفت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث، أن حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها البلاد من الأمطار الموسمية منذ منتصف شهر يونيو الماضي ارتفعت إلى 165 شخصًا، مع وجود 12865 شخصًا تعرضوا لإصابات مختلفة.

الضحايا 630 طفلًا و340 امرأة، و725 رجلًا

وأوضحت أن بين الضحايا 630 طفلًا و340 امرأة، و725 رجلًا، مضيفة أن الفيضانات والسيول والأمطار الغزيرة تسببت في تلف 13254 كيلومترًا من الطرق، وتدمير وتضرر 440 جسرًا، فضلًا عن تضرر 1277861 منزلًا بشكل كامل أو جزئي.

وأكدت أن الفيضانات الضخمة وغير المسبوقة أدت إلى نفوق 1162122 رأسًا من الماشية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية.

جسر المملكة الجوي إلى باكستان لا يقل عن 10 طائرات

فيما كشف مركز الملك سلمان للإغاثة، أن الجسر الجوي الإغاثي إلى باكستان لا يقل عن 10 طائرات وقد يزيد، مؤكدًا أن من ضمن الحملة الشعبية لجمع التبرعات لباكستان، جسور أرضية وفرق ميدانية، وأن هنالك جسر بري إغاثي آخر يتحرك في باكستان تزامنًا مع الجسر الجوي الإغاثي.

حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة

وفي وقت سابق، كشفت الحملة الشعبية لجمع التبرعات في المملكة، أن مجموع التبرعات لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان بلغ مليون ريال.

وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة عبر منصة “ساهم” التابعة له؛ لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي تجتاح جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة جرّاء استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

أمطار وفيضانات قياسية دمرت كل شئ

يذكر أن باكستان، تمر بأسوأ كارثة طبيعية تمر عليها منذ عقود، حيث غمرت مياه الفيضانات والسيول ثلث الأراضي الباكستانية، حيث شهدت مناطق مختلفة من البلاد في شهري يوليو وأغسطس هطول أمطار تسببت في فيضانات جرفت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية والجسور والماشية والمحاصيل.

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