الرئيس التنفيذي لأرامكو: الطلب على النفط سينتعش حتى 2030

تواصل – وكالات:

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، إن طاقة الإنتاج الفائضة للنفط منخفضة للغاية، مرجحًا أن الطلب على النفط سينتعش وسينمو حتى 2030 وما بعدها.

مشكلة أوروبا هي الغاز

وأضاف “الناصر” في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، أن مشكلة أوروبا هي الغاز والغاز الطبيعي المسال نظرا لنقص السعة الفائضة.

وتابع أن الشركة تبقي على سوقها في آسيا رغم الطلب الأوروبي.

وأشار إلى أن سوق النفط يركز على اقتصادات المدى القصير وليس الطويل.

ومؤخرا، قال الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو”: “نتوقع أن ينتعش الطلب أكثر عندما يتعافى الاقتصاد العالمي”.

واعتبر الناصر، خلال منتدى للطاقة في سويسرا، أن زيادة الضرائب على شركات الطاقة ليست خطوة مفيدة، وأن أساس الأزمة حاليًا هو نقص الاستثمارات ولا يوجد بدائل جاهزة.

وأضاف: “عندما يتعافى الاقتصاد العالمي، يمكننا أن نتوقع ارتداد الطلب على الطاقة بشكل أكبر، مما سيقضي على طاقة إنتاج النفط الفائضة الضئيلة، وحينما يكتشف العالم هذا الوضع، قد يكون الأوان قد فات لتغيير المسار”.

استثمارات النفط قليلة

وقال الناصر إن الزيادة في استثمارات النفط والغاز هذا العام قليلة للغاية، ومتأخرة جدًا، وقصيرة الأمد إلى حد بعيد.

وأضاف أن الأسباب الحقيقية لانعدام الأمن في مجال الطاقة هي قلة الاستثمارات في النفط والغاز ولا بدائل جاهزة أو خططًا احتياطية.

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