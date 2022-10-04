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«الصحة» تُعلن إصابة 155 حالة بكورونا ووفاة 3 وشفاء 124
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«الصحة» تُعلن إصابة 155 حالة بكورونا ووفاة 3 وشفاء 124

«الصحة» تُعلن إصابة 155 حالة بكورونا ووفاة 3 وشفاء 124

«الصحة» تُعلن إصابة 155 حالة بكورونا ووفاة 3 وشفاء 124
١٢:٢٩:٢٧ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 155حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 124 ووفاة 3 حالات.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 155حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 816975 حالة.

124 حالة تعاف

وأضافت أنه تمّ تسجيل 124حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 804033حالة.

وأشارت إلى تسجيل 3 حالات وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9360 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وشفاء 119، ووفاة حالتين اثنين.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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“الصحة” تُسجل 156 حالة إصابة جديدة بكورونا.. و شفاء 119

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إحصاءات كورونا إصابات كورونا كورونا وزارة الصحة وفيات كورونا

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