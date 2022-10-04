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وهذه عقوبته.. الإطاحة بمواطن نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
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وهذه عقوبته.. الإطاحة بمواطن نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان

وهذه عقوبته.. الإطاحة بمواطن نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان

وهذه عقوبته.. الإطاحة بمواطن نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
١٢:٢٦:٤٧ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة بيش في منطقة جازان، أنها ألقت القبض على مواطن لنقله في مركبة يقودها 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالة المخالفين جهة الاختصاص ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

العقوبات: سجن “15” سنة وملبون ريال غرامة 

وأكد المتحدث الإعلامي للقوات الخاصة لأمن الطرق، أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة “15” سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
أمن الطرق القبض على مواطن القوات الخاصة بيش جازان نظام أمن الحدود

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