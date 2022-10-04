صعود مفاجئ.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

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سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، صعودًا مفاجئًا بأسواق المملكة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 205.81 ريال، أي ما يعادل 54.88 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 188.66 ريال/ 50.31 دولار.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 180.08ريال/ 48.02 دولار.

عيار 24

205.81 ريال (54.88 دولار)

عيار 22

188.66 ريال (50.31 دولار)

عيار 21

180.08 ريال (48.02 دولار)

عيار 18

154.35 ريال (41.16 دولار)

عيار 14

120.05 ريال (32.01 دولار)

عيار 12

100.77 ريال (26.81 دولار)

أوقية الذهب

بيع: 6,401.25 ريال (1,707.00 دولار)

شراء: 6,405.00 ريال (1,708.00 دولار)

الجنيه الذهب

1,728.77 ريال (461.00 دولار)

كيلو الذهب

151,709.96 ريال (40,719.13 دولار)