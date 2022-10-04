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«الكاظمي»: لهذا السبب العراق كان على شفا حرب أهلية
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«الكاظمي»: لهذا السبب العراق كان على شفا حرب أهلية

«الكاظمي»: لهذا السبب العراق كان على شفا حرب أهلية

«الكاظمي»: لهذا السبب العراق كان على شفا حرب أهلية
١٢:١٨:٥٣ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: إن العراق كان على شفا حرب أهلية بسبب بعض السياسيين.

وأوضح في تصريحات الصحيفة لوفيجارو، أن تصريحات عدد من القادة السياسيين تسببت في إشعال الصراع بين الإطار والصدريين.

وأشار إلى أن القوى السياسية فشلت بسبب اهتمامها بالسلطة على حساب المواطن وبناء البلد، مؤكدًا أن الجميع في العراق متفق على الانتخابات المبكرة.

 استهداف مقر قيادة العمليات المشتركة في البصرة بالصواريخ 

في الوقت نفسه، ذكرت مصادر أمنية عراقية، أنه تم استهداف مقر قيادة العمليات المشتركة في البصرة صباح اليوم، بصواريخ كاتيوشا.

الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيرانيّ

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيرانيّ لدى العراق محمد كاظم آل صادق جرّاء عمليات القصف المدفعيّ والجويّ بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على مُدن وقرى متعددة في إقليم كردستان العراق.

المملكة تدين وتستنكر الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان 

فيما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق وتسببت في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء، مؤكدة رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، مشددةً على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كافة الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

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الكلمات الدلالية:
البصرة العراق صواريخ كاتيوشا مصطفى الكاظمي

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