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الخبز والأرز الأبيض يتسببان بهذا المرض الخطير

الخبز والأرز الأبيض يتسببان بهذا المرض الخطير

الخبز والأرز الأبيض يتسببان بهذا المرض الخطير
١٢:٢٠:١٢ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن أمراض القلب والشرايين عن أن تناول الحبوب المكررة كالخبر والأرز الأبيض، ترفع خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.

وأفادت الدراسة، التي ستعرض نتائجها بشكل موسع في المؤتمر السنوي الثالث عشر لأمراض القلب والشرايين، بأن تناول الحبوب المكررة يشبه اعتماد نظام غذائي غني بالزيوت والسكريات.

في المقابل فإن تناول الحبوب الكاملة، مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الشوفان الكامل، أدى لانخفاض خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.

الحبوب الكاملة

وأوضحت الدراسة أن الحبوب تفقد عناصرها الغذائية عندما يتم طحنها لتتحول إلى دقيق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التدخين وارتفاع معدل الكوليسترول وضغط الدم ومرض السكري، تعد عوامل للإصابة بمرض الشريان التاجي.

وعادة ما يبدأ مرض الشريان التاجي بدون أعراض، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى ألم في الصدر أو نوبة قلبية ناجمة عن تضييق أو تمزق اللويحات في جدار الشرايين.

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الكلمات الدلالية:
أمراض القلب الخبز والأرز الشريان التاجي تصلب الشرايين حبوب كاملة

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