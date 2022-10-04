7 خطوات.. طريقة ورابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، فإنه سيتم فتح باب التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين.

طريقة ورابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

وأوضحت عبر حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أن خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية “عام” ورقي، عن طريق الموقع الإلكتروني لمركز قياس، هي:

1 – الدخول على الاختبارات المتاحة للتسجيل.

2 – القيام بالتسجيل.

3 – الضغط على “أوافق على التعليمات”.

4 – الاطلاع على دليل التخصصات.

5 – حدد المدينة ومقر الاختبار.

6 – حدد الموعد الذي يناسبك.

7 – الموافقة على تسجيل موعد الاختبار.

شرح خدمة إلكترونية | خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية (عام) عبر الموقع الإلكتروني لمركز قياس.https://t.co/plIyENUzzG pic.twitter.com/fypn17aOV1 — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) October 4, 2022

في الوقت نفسه، أكدت الهيئة أن اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزءين:

الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين.

الجزء الثاني: فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

وأضافت أن عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين، يبلغ 38​​ تخصّصًا، مشيرة إلى أن موعد التسجيل، يكون على النحو التالي:

* موعد التسجيل بالاختبار:

أولًا – للرجال:

1- لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية):

– اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

2- للجميع:

– يوم الخميس بتاريخ 1444/03/10هـ الموافق 2022/10/06م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

ثانيًا – للنساء:

1- لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية):

– يوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

2- للجميع:

– يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/15هـ الموافق 2022/10/11م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

* ملاحظة:

– وسوف تُحدد مواعيد التسجيل في الاختبار (التخصصي) خلال شهر نوفمبر القادم.

* طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

* الرخصة المهنية أداة تقويمية

وأكدت هيئة تقويم التعليم، أن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، بمثابة أداة تقويمية تم تقنينها من أجل قياس مدى تحقيق المعايير التربوية العامة لدى المتقدم للحصول على الرخصة المهنية.

وأشارت الهيئة إلى أن الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية تنقسم إلى قسمين أساسيين وهما، الاختبار التربوي العام الذي يشترك به كافة المعلمين والمعلمات، والاختبار التخصصي للرخصة الذي يهتم بمفاهيم التخصص وبياناته.

أهمية اختبار الرخصة المهنية

وتعتبر الرخصة المهنية للمعلمين – حسب الهيئة – مهمة جدًا لممارسة المهنة، حيث تعد الرخصة المهنية للمعلمين وثيقة تصدر عن هيئة تقويم التعليم والتدريب لشاغلي الوظائف التعليمية، ممن هم على رأس العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، أو للخريجين وذلك وفق معايير محددة، وأنه بمجرد الحصول على رخصة معلم فهذا يعني أهلية المعلم لمزاولة مهنة التعليم أو التدريس بالمملكة.

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