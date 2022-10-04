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للمشتركين فقط وبدول محددة.. «تويتر» يطلق خاصية تعديل التغريدات
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للمشتركين فقط وبدول محددة.. «تويتر» يطلق خاصية تعديل التغريدات

للمشتركين فقط وبدول محددة.. «تويتر» يطلق خاصية تعديل التغريدات

للمشتركين فقط وبدول محددة.. «تويتر» يطلق خاصية تعديل التغريدات
١١:١٥:٤٣ ص، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أنه أصبح باستطاعة مستخدمي النسخة المدفوعة من موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في عدد قليل من البلدان، تعديل تغريداتهم بشكل تلقائي.

وبات الآن لمستخدمي “تويتر بلو”، وهي خدمة مدفوعة يمكن الاشتراك بها مقابل 5 دولارات شهريًا، في كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا، إمكانية تصحيح تغريداتهم بواقع خمس مرات كحد أقصى لكل تغريدة.

وأوضحت تويتر، أن المرحلة التجريبية التي أطلقتها مطلع الشهر الفائت “حصلت بنجاح”، لافتة إلى أنها ستوسع نطاق هذه الخاصية إلى أمريكا “قريبًا”.

تصحيح الأخطاء

وأشارت شركة “تويتر” من شهر فائت إلى أن هذه الخاصية الجديدة “يجب النظر إليها على أنها فترة قصيرة لتصحيح الأخطاء الإملائية، وإضافة إشارات لمستخدمين آخرين وأمور أخرى”.

كما ستتيح الشركة إظهار علامة صغيرة على شكل قلم للدلالة على أن التغريدة تعرضت للتعديل، وسيتاح للمستخدمين معاينة النسخ السابقة منها.

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والذي يخوض معركة قضائية مع تويتر في شأن استحواذه عليها، أكد على رغبة مستخدمين كثر للمنصة باستحداث هذه الخاصية.

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الكلمات الدلالية:
تعديل التغريدات مدفوعة الأجر مشتركون في تويتر منصة تويتر

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