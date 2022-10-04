“التحوّل يبدأ من المعلّمين”.. “التعليم” تحتفي باليوم العالمي للمعلم

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تكريم المعلم ليس له وقت ولا زمان؛ فهو مكرم أينما حل وأينما ارتحل، وإنما كان تخصيص يوم للمعلم أمرًا رمزيًا، لا يغني أبدًا عن إظهار الاحترام والتوقير البالغين، وتقديم الشكر الدائم والمستمر للمعلم.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام، تحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الـ “يونسكو” باليوم العالمي للمعلمين في الخامس من أكتوبر منذ عام 1994، وذلك إحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو قبل 56 عامًا، بشأن أوضاع المدرسين.

تحول التعليم يبدأ بالمعلمين

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين 2022، تحت عنوان «تحول التعليم يبدأ بالمعلمين»، وذلك فقًا لموقع «يونسكو»، موضحة أن الاحتفالات ستتناول الالتزامات والدعوات إلى العمل التي تم التعهد بها في قمة تحويل التعليم التي وقعت في سبتمبر 2022، وستحلل آثارها على المعلمين والتدريس.

ونشر موقع “يونسكو” رسالة مشتركة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، قالت فيها أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو، وجيلبرت أنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف، وديفيد إدواردز الأمين العام المنظمة الدولية للتعليم:

«اليوم، في اليوم العالمي للمعلمين، نحتفل بالدور الحاسم للمعلمين في تحويل إمكانات المتعلمين من خلال ضمان حصولهم على الأدوات التي يحتاجونها لتحمل المسؤولية عن أنفسهم وعن الآخرين وعن الكوكب، وندعو البلدان إلى ضمان الوثوق بالمعلمين والاعتراف بهم كمنتجين للمعرفة وممارسين عاكسين وشركاء في السياسات».

وتحت شعار “التحوّل في التعليم يبدأ من المعلّم”، احتفت وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم في مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت الوزارة، أنها تحتفي بـ اليوم العالمي للمعلّم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر كل عام، وذلك من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تنفذها في إدارات التعليم والمدارس لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الأربعاء 9 ربيع الأول 1444هـ.

أهم فعاليات احتفال الوزارة باليوم العالمي للمعلم

وتنظم الوزارة احتفالية خاصة بيوم المعلّم في مقر الوزارة بالرياض، تتضمّن عرض أوبريت فني عن “معلّم الرؤية”، وكذلك فقرة مشاعر “لمعلّم ومعلّمة وطالب وطالبة”، إضافة إلى كلمة للمعلمين والمعلمات بهذه المناسبة، إلى جانب تفعيل عدد من الأنشطة في المدارس؛ يشارك فيها الطلبة والمعلمون للتعبير عن مدى الامتنان لدور المعلّم في تنمية المتعلمين وتطويرهم.

احتفال إدارات ومكاتب التعليم والمدارس في جميع المناطق

وتحتفل إدارات ومكاتب التعليم والمدارس في جميع المناطق والمحافظات بالمعلمين والمعلمات، عبر تخصيص برنامج الإذاعة المدرسية يوم غد الأربعاء 9 ربيع الأول 1444هـ؛ لتقديم فقرات تعبّر عن دور المعلّم في التعليم، وإبراز جهوده من خلال المشاركة الطلابية، وكذلك إقامة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تبرز التقدير الكبير الذي يحظى به المعلمون والمعلمات، والدور المحوري للمعلّم في العملية التعليمية، وما يبذله من جد واجتهاد في تنمية وغرس القيّم والمبادئ السليمة والصحيحة والوطنية في نفوس طلابه.

وتسعى وزارة التعليم من خلال الاحتفاء باليوم العالمي للمعلّم إلى تأكيد مكانة ودور المعلم الراسخ والمؤثر في العملية التعليمية، وتعزيز دوره ومكانته في نفوس الطلاب والطالبات، وكذلك تأكيد دور المعلّم في بناء الأجيال، وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاهه.

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