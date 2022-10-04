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صندوق الاستثمارات: نخطط لتوفير 1.8 مليون وظيفة في 5 سنوات
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صندوق الاستثمارات: نخطط لتوفير 1.8 مليون وظيفة في 5 سنوات

صندوق الاستثمارات: نخطط لتوفير 1.8 مليون وظيفة في 5 سنوات

صندوق الاستثمارات: نخطط لتوفير 1.8 مليون وظيفة في 5 سنوات
١٠:٣١:٣٢ ص، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميّان، أن الصندوق يخطط لتوفير 1.8 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي مقابلة مع “بودكاست سقراط”، أضاف الرميان: حددنا للسعودية ست محافظ استثمارية: الأولى محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية، والثانية تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها.

الاستثمار في المشاريع الكبرى والعقارية

أما الثالثة، وفق الرميان، فهي الاستثمارات في المشاريع العقارية والبنية التحتية، والرابعة الاستثمارات في المشاريع السعودية الكبرى، وخصصنا المحفظتين الأخيرتين للاستثمارات العالمية.

ولفت إلى أن الصندوق حريص على أن  يكون لأي استثمار يدخله عائد استثماري مجزٍ، بالإضافة إلى أن الصندوق يخطط لتوفير مليون و800 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس القادمة، من خلال شركات الصندوق والشركات التي يتعامل معها.

وفي وقت سابق، قال الرميان إن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دورا رئيسًا في تنشيط الاقتصاد السعودي.

وقال “نتوجه لبعض هذه القطاعات لإنشاء مشاريع جديدة، وقلنا إننا نريد أن نوظف ما بين 40 إلى 50 مليار دولار سنويًا، في هذه المشاريع الجديدة ضمن هذه القطاعات، داخل الاقتصاد السعودي”.

وأشار الرميان إلى قيام الصندوق بتأسيس 54 شركة جديدة في عشرة قطاعات مختلفة في السنوات القليلة الماضية، وهو ما وفر نصف مليون وظيفة.

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الكلمات الدلالية:
الاقتصاد السعودي الرميان صندوق الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة وظائف

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