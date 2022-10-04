عاجل.. إغلاق «جدارة» والانتقال إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة جدارة الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إغلاقها وجار العمل على الانتقال إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

بيانات منصة جدارة

وأضافت “جدارة” أن كل البيانات المسجلة سابقًا بما فيها النقاط المكتسبة ستكون متوافرة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

وتعمل منصة “جدارة” على ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص.

ووفق “جدارة”، فإنها ​تمكن طالبي العمل، من المواطنين السعوديين، من تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع إرفاق الوثائق اللازمة.

بالإضافة إلى توفير خدمة التقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها من قِبل الجهات الحكومية، والمتوافقة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم.

وبعد ذلك، يتم مطابقة وتدقيق البيانات آليًا، ثم تمرر هذه البيانات عبر نظام الترشيح الآلي، ليتم بعدها عرض نقاط الترشيح لجميع المتقدمين على الإعلان، مع رغباتهم من الوظائف، إضافةً إلى الوظائف التي تم ترشحهم عليها.​

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في فبراير 2021، على إنشاء “المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف”، والتي تشمل قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعيْن العام والخاص.

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