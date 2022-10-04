بالمجان.. أكثر من 40 دورة تدريبية للطلاب والخريجين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن التقديم على أكثر من 40 دورة تدريبية مجانية مكثفة “عن بُعد” لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بعدة مجالات، وتأهيلهم للحصول على فرص وظيفية في سوق العمل.

* أهداف البرنامج:

1 – تمكين المتدربين من التخصص والإلمام بالمجالات التقنية.

2 – تطوير المعرفة التقنية والمهارات الاحترافية في أبرز مجالات التقنية الواعدة.

3 – ينضم المتدرب فيها إلى فرق عمل لابتكار مشاريع وحلول تعزز ما تعلمه أثناء التدريب.

4 – تأهيل المتدربين للحصول على فرص وظيفية في سوق العمل الرقمي.

5 – تطوير الرأس المال البشري إلى تقديم دورات تدريبية في المجالات الرقمية الواعدة لتطوير الفئات المستهدفة في مسارات تدريبية تشمل التقنيات الحديثة والناشئة بالإضافة إلى التقنيات التقليدية والداعمة وذلك بالتعاون مع شركاء تدريب ضمن مبادرة مهارات المستقبل.

* دورات شهر أكتوبر 2022م:

1 – القيادة.

2 – البرمجة بلغة البايثون.

3 – تطوير نظام الاندرويد.

4 – البيانات الضخمة.

5 – شبكات الكومبيوتر.

6 – EC-Council Certified Security Analyst.

7 – الذكاء الاصطناعي.

8 – الجافا سكريبت.

9 – Oracle Database: SQL.

10 – تحليل الاعمال (ECBA™).

11 – Implementing and Administering Cisco Solutions ( CCNA ).

12 – تصميم تجربة المستخدم.

13 – رؤية الحاسب.

14 – تصور البيانات بأستخدام Power BI.

15 – Kotlin Fundamentals.

16 – إدارة المشاريع.

17 – مدافع الشبكة المعتمد.

18 – التسويق الرقمي.

19 – أساسيات التطوير والعمليات.

20 – الحوسبة السحابية.

21 – لغة السي ++C

* المسارات الوظيفية:

1 – أمن المعلومات.

2 – الأمن السيبراني.

3 – خدمات احترافية.

4 – التحول الرقمي.

5 – تقنيات البلوكشين.

6 – تحليل البيانات.

7 – الذكاء الإصطناعي.

8 – الدعم الفني.

9 – الحوسبة الكمية.

10 – البنية التحتية.

11 – تشغيل البنية التحتية.

12 – اختبارات الاختراق.

13 – إنترنت الأشياء.

14 – إدارة المشاريع.

15 – إدارة المشاريع الرقمية.

16 – إدارة النظم وقواعد البيانات.

17 – إدارة قواعد البيانات SQL.

18 – إدارة قواعد البيانات ORACLE.

19 – إدارة النظم Windows.

20 – إدارة النظم Unix.

21 – إدارة النظم Linux.

22 – جودة البرمجيات.

23 – إدارة جودة النظم.

24 – الاستجابة , التحقيقات وتحليل المخاطر الأمنية.

25 – التصميم والتطوير.

26 – التنفيذ، التشغيل والصيانة.

27 – التشغيل والصيانة.

28 – الحوسبة السحابية.

29 – الحوكمة، المخاطر والامتثال.

30 – تحليل الأعمال.

31 – تحليل نظم.

32 – تشغيل أمن المعلومات.

33 – تصميم البنية المؤسسية.

34 – تصميم الحلول التقنية.

35 – تصميم وتطوير التطبيقات.

36 – تطوير المواقع.

37 – دعم التشغيل.

38 – ذكاء الأعمال.

39 – علم البيانات.

40 – هندسة أمن المعلومات.

41 – هندسة الأنظمة المدمجة.

42 – هندسة البيانات.

43 – واجهة وتجربة المستخدم.

* تاريخ التقديم :

– وأوضحت الوزارة أن التقديم بدأ من يوم أمس الاثنين بتاريخ 1444/03/07هـ الموافق 2022/10/03م

– رابط التقديم : (اضغط هنا).