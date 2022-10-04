يوفر 340 ألف وظيفة للمواطنين.. معلومات تهمك عن برنامج نطاقات المطور

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من أجل توفير 340 ألف وظيفة للمواطنين، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، في مايو 2021، برنامج “نطاقات” المطور.

وبرنامج نطاقات المطور، هو أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة، وأبرزها تماشيًا مع استراتيجية سوق العمل الهادفة لتطوير ورفع كفاءته، وتوفير وظائف للمواطنين وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.

تحقيق الاستقرار الوظيفي

ووفق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن برنامج نطاقات المطور يسهم في الاستقرار الوظيفي لمنسوبي القطاع الخاص.

ومن أهم الجوانب التي يتم العمل عليها في برنامج نطاقات المطور، رفع جاذبية القطاع الخاص للعاملين الحاليين والباحثين عن عمل وزيادة مستوى كفاءة سوق العمل.

زيادة نسب التوطين سنويًا

ويسهم برنامج نطاقات المطور في زيادة نسب التوطيـن سـنويًا بشكل تدريجي، وإعطـاء منشـآت القطـاع الخـاص الوقـت الكافـي لمواءمـة خطـط المـوارد البشـرية.

ويعتمد ذلك على دمج الأنشطة الاقتصادية الصغـيـرة والمتناهيــة الصغــر وضمهــا مــع بقيــة الأنشطة الاقتصادية، وتقديم خطة توطين ثابتة للسنوات الثلاث القادمة لتوفير الاستقرار التشريعي.

ومع دخول برنامج نطاقات المطور حيز التنفيذ بالفعل في ديسمبر 2021، تم رفع نسب التوطين المطلوبة من المنشآت.

وفي وقت سابق، نقلت فضائية “العربية” أن الرقم المتوقع من توفير فرص العمل للمواطنين من خلال برنامج نطاقات المطور يقدر بـ 340 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات.

مزايا برنامج نطاقات المطور

وبرنامج نطاقات المطور يقدم ثلاثة مزايا رئيسة؛ الأولى خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص.

والميزة الثانية هي العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة.

أما الميزة الثالثة فهي تبسيط تصميم البرنامج وتحسين تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في “نطاقات”.

ويتواءم برنامج نظاقات المطور مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، كما أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تصميم قرارات سوق العمل.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كشفت عن تفاصيل خطة التوطين في القطاع الخاص والتي تمتد نحو 3 سنوات.

ووفق ما نقلته صحيفة “عكاظ”، تشمل الخطة توطين مهن الطيران المرخصة، البصريات، الفحص الدوري، منافذ خدمات البريد ونقل الطرود، خدمة العملاء إلى جانب منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية في مختلف مناطق السعودية.

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