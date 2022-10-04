بالفيديو.. “الخثلان” يوضح الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن هناك فرقًا بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، ولكن في حالة واحدة.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه إذا أطلق مغفرة الذنوب شمل معناه تكفير السيئات، وإذا أطلق تكفير السيئات شمل معنى مغفرة الذنوب، مشيرًا إلى أن الأمر له نظائر مثل الإسلام والإيمان مثلًا، ومثل الفقير والمسكين، إذا أطلق أحدهما شمل الآخر.

ثلاثة أقول للعلماء تحسم الأمر

وأضاف أن الفرق يتضح، عندما يجتمع هذان اللفظان وهو مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

الأول، أنهما في معنى واحد، حيث يكون تكفير السيئات هو تأكيد لمغفرة الذنوب.

الثاني، هو أن معنى مغفرة الذنوب أي فيما كان بين العبد وربه، وتكفير السيئات هو ما يكون بين العبد وبين الآخرين، يعني من حقوق العباد.

الثالت، وهو أن معنى مغفرة الذنوب أي المقصود بذلك الكبائر، وأن تكفير السيئات مقصود به الصغائر، وهذه هو القول الراجح لأن تكفير السيئات لم برد في النصوص إلا على الصغائر.

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