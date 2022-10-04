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تعرف على أسباب تحويل مدرسة ابتدائية بالهفوف إلى التعليم عن بعد
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تعرف على أسباب تحويل مدرسة ابتدائية بالهفوف إلى التعليم عن بعد

تعرف على أسباب تحويل مدرسة ابتدائية بالهفوف إلى التعليم عن بعد

تعرف على أسباب تحويل مدرسة ابتدائية بالهفوف إلى التعليم عن بعد
٠٩:٢٦:٥٣ ص، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

علّقت إدارة الابتدائية الرابعة عشرة للبنات «طفولة مبكرة» – في حي الفاضلية بمدينة الهفوف التابعة للإدارة العامة للتعليم في الأحساء – الدراسة في المدرسة، وحولت العملية التعليمية «عن بعد» عبر تقديم الدروس الافتراضية في منصة مدرستي.

وأكدت الإداراة أنه تم تطبيق صلاحية صرف منسوبات المدرسة والطالبات، وتعليق الدراسة في المدرسة، والاستفادة من تطبيق التميز في تقديم الدروس الافتراضية، وذلك عقب حدوث ماس كهربائي خارج سور المدرسة، ولم تسجل أي إصابات بشرية.

لأجل سلامة الجميع

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مساعد مديرة الإعلام التربوي في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، المتحدث الرسمي في تعليم الأحساء وليد البوسيف: “حصل ماس كهربائي خارج سور المدرسة، وحفاظًا على سلامة الجميع، تم صرف الطلاب والطالبات وتحويل الدراسة إلى «عن بعد»”.

وأضاف البوسيف: “باشرت جهات الاختصاص في إدارة الأمن والسلامة المدرسية في الإدارة، وجهات الاختصاص في المدرسة، التحقيق في ظروف وملابسات الحادثة لاستكمال الإجراءات النظامية، والعمل على صيانة المرافق المتضررة من الحادثة، تمهيدًا لاستئناف الدراسة الحضورية في المدرسة”.

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الكلمات الدلالية:
الهفوف تعليم عن بعد دروس افتراضية مدرسة ابتدائية

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