تمتد لـ 3 سنوات.. تفاصيل خطة التوطين بالقطاع الخاص

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تفاصيل خطة التوطين في القطاع الخاص والتي تمتد نحو 3 سنوات.

وقالت الوزارة عن هدف الخطة هو توفير الاستقرار التشريعي، وتحسـين العلاقـة الطرديـة بيـن عـدد العامليـن ونسـبة التوطيـن المطلوبـة كبديـل عـن النسـب المبنيـة علـى أحجـام محـددة وثابتـة للمنشـآت.

ووفق ما نقلته صحيفة “عكاظ”، تشمل الخطة توطين مهن الطيران المرخصة، البصريات، الفحص الدوري، منافذ خدمات البريد ونقل الطرود، خدمة العملاء إلى جانب منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية في مختلف مناطق السعودية.

4000 وظيفة في مهن الطيران

ووفق الخطة، يتوقع تنفيذ قرار توطين «مهن الطيران المرخصة» على مرحلتين، وتشمل مهن مساعد طيار، مراقب جوي، ومرحل جوي، ومهنة طيار نقل جوي، ومهنة مضيف طيران.

ويشترط حصول العاملين في المهن المستهدفة على الاعتماد المهني من الهيئة العامة للطيران المدني، ويوفر القرار أكثر من 4000 وظيفة للمواطنين.

البصريات.. 1000 وظيفة

وتشمل خطة التوطين مهن فني بصريات طبية، فني مختبر فيزيائي وفني بصريات، ويشترط حصول العاملين بالمهن الموطنة على الاعتماد على التخصصات الصحية.

كما يشترط أن يكون الحد الأدنى للأجور للاحتساب في التوطين في المهن المستهدفة 5.500 ريال، ويوفر هذا القرار أكثر من 1000 فرصة وظيفية.

الفحص الفني 5000 وظيفة

كما شملت الخطة 5000 وظيفة بمواقع الفحص الفني الدوري للمركبات، وتشمل مدير موقع، مساعد مدير، مدير جودة، مشرف مالي، مشرف موقع، رئيس مسار، فني فحص، مساعد فني فحص، فني صيانة، فني استعلامات، ومدخل بيانات.

خدمات البريد.. 7000 وظيفة

شمل توطين منافذ تقديم خدمات أنشطة البريد ونقل الطرود أكثر من 7000 فرصة وظيفية.

100 % خدمة العملاء

توطين مهن خدمة العملاء وفق الخطة، سيكون بنسبة 100% للمنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيس أو نشاط داعم.

منافذ البيع

خطة التوطين تضمنت أيضا منافذ البيع في بيع معدات الأمن والسلامة، بيع المصاعد والسلالم والسيور، بيع العشب الصناعي وحمامات السباحة، بيع معدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة، بيع معدات التموين والعربات الكهربائية، وغيرها.

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