كل ما تريد معرفته عن التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، فإنه سيتم فتح باب التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين.

وأوضحت أن اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين 38​​ تخصّصًا.​

* موعد التسجيل بالاختبار

أولًا – للرجال:

1- لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية):

– اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

2- للجميع:

– يوم الخميس بتاريخ 1444/03/10هـ الموافق 2022/10/06م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

ثانيًا – للنساء:

1- لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية):

– يوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

2- للجميع:

– يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/15هـ الموافق 2022/10/11م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

* ملاحظة:

– وسوف تُحدد مواعيد التسجيل في الاختبار (التخصصي) خلال شهر نوفمبر القادم.

* طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

* الرخصة المهنية أداة تقويمية

وأكدت هيئة تقويم التعليم، أن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، بمثابة أداة تقويمية تم تقنينها من أجل قياس مدى تحقيق المعايير التربوية العامة لدى المتقدم للحصول على الرخصة المهنية، مشيرة إلى أن الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية تنقسم إلى قسمين أساسيين وهما، الاختبار التربوي العام الذي يشترك به كافة المعلمين والمعلمات، والاختبار التخصصي للرخصة الذي يهتم بمفاهيم التخصص وبياناته.

أهمية اختبار الرخصة المهنية

وأشارت الهيئة إلى أن اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين مهمة جدًا لممارسة المهنة، حيث تعد الرخصة المهنية للمعلمين وثيقة تصدر عن هيئة تقويم التعليم والتدريب لشاغلي الوظائف التعليمية، ممن هم على رأس العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، أو للخريجين وذلك وفق معايير محددة، وأنه بمجرد الحصول على رخصة معلم فهذا يعني أهلية المعلم لمزاولة مهنة التعليم أو التدريس في المملكة.

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