مشروع مدينة نيوم يعلن عن وظائف شاغرة في منطقة تبوك

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ محلل هيكلة الصفقات

ـ خبير ضمان واستعداد السكك الحديدية وتسليمها

ـ مدير تنظيمي ، دائرة الترفيه بهيئة نيوم

ـ مدير المشروع

ـ مدير مكتب

ـ خبير سياسة وتنظيم الطاقة

ـ رئيس مكتب الشاشة

ـ أخصائي مجلس

ـ إرسال مدرس التربية الخاصة

ـ محلل هيكلة الصفقات

ـ مدير تنظيمي ، دائرة الترفيه بهيئة نيوم

ـ مدير – السياسة والتخطيط

ـ مدير سكرتارية مجلس الإدارة

ـ مدير نظم المعلومات الجغرافية (البيئة)

ـ مدير الحضانة والبذور

ـ مدير أول لائحة الغازات الدفيئة والكربون

ـ مدير – العلوم والتصاريح والمشاركة التنظيمية

ـ محلل إستراتيجي

ـ أخصائي تصميم السكك الحديدية للشحن

ـ مدير هيكلة الصفقات

ـ مدير – الطبيعة والبيئة المشاركة والحوكمة وتطوير السياسات

ـ المدير التنفيذي لقسم التنقل

ـ مدير علاقات المستثمرين

ـ أخصائي أول ، لوائح التنوع البيولوجي والامتثال

ـ مدير الإدارة القائمة على النظام البيئي والتخطيط المكاني

ـ رئيس قسم البنوك

ـ رئيس علاقات الضيوف

ـ قيادة تجربة العملاء

ـ وظائف أخرى..

طريقة التقديم :

ـ التقديم مُتاحٌ وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: (اضغط هنا)

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