مشروع مدينة نيوم يعلن عن وظائف شاغرة في منطقة تبوك
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ محلل هيكلة الصفقات
ـ خبير ضمان واستعداد السكك الحديدية وتسليمها
ـ مدير تنظيمي ، دائرة الترفيه بهيئة نيوم
ـ مدير المشروع
ـ مدير مكتب
ـ خبير سياسة وتنظيم الطاقة
ـ رئيس مكتب الشاشة
ـ أخصائي مجلس
ـ إرسال مدرس التربية الخاصة
ـ محلل هيكلة الصفقات
ـ مدير تنظيمي ، دائرة الترفيه بهيئة نيوم
ـ مدير – السياسة والتخطيط
ـ مدير سكرتارية مجلس الإدارة
ـ مدير نظم المعلومات الجغرافية (البيئة)
ـ مدير الحضانة والبذور
ـ مدير أول لائحة الغازات الدفيئة والكربون
ـ مدير – العلوم والتصاريح والمشاركة التنظيمية
ـ محلل إستراتيجي
ـ أخصائي تصميم السكك الحديدية للشحن
ـ مدير هيكلة الصفقات
ـ مدير – الطبيعة والبيئة المشاركة والحوكمة وتطوير السياسات
ـ المدير التنفيذي لقسم التنقل
ـ مدير علاقات المستثمرين
ـ أخصائي أول ، لوائح التنوع البيولوجي والامتثال
ـ مدير الإدارة القائمة على النظام البيئي والتخطيط المكاني
ـ رئيس قسم البنوك
ـ رئيس علاقات الضيوف
ـ قيادة تجربة العملاء
ـ وظائف أخرى..
طريقة التقديم :
ـ التقديم مُتاحٌ وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: (اضغط هنا)
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