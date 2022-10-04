“الأرصاد” ينبه: أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تساقط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

أمطار رعدية على منطقة الباحة

ونبّه المركز من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية, على محافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً.

رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد

كما نبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد، لافتًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

سحب ممطرة ورياح نشطة على جازان وعسير والباحة

كما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وعلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

رياح مثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية وحائل

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية وحائل، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية وارتفاع الموج

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 10- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10- 28 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية، تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 26 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

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