«الصندوق العقاري»: لهذا السبب.. تعليق الإعفاءات للقروض العقارية

تواصل – فريق التحرير:

قال صندوق التنمية العقارية، إنه تم تعليق الإعفاءات والخصومات الخاصة بالقروض العقارية للمستفيدين مؤقتاً، تمهيداً لصدور تنظيم جديد للإعفاءات والخصومات.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الصندوق بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين.

وقال السائل: “أنا مستفيد قرض عقاري من عام 1430 مبلغ 300 ألف وما زلت مستمرًا بالاستقطاع من الراتب 1000 ريال شهري.. هل هناك خصم من المديونية أم لا؟.

ورد الصندوق على السائل قائلاً: “تم تعليق الإعفاءات والخصومات مؤقتاً، نظراً لصدور تنظيم جديد للإعفاءات والخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقاً”.

إعفاء المتوفين من القروض العقارية

وفي وقت سابق، شرح صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” شروط ومتطلبات إعفاء المتوفين المقترضين للقروض العقارية من الصندوق، وقال إنه لتقديم طلب الإعفاء يجب اتباع الخطوات التالية:

(1) ادخل على موقع وزارة المالية (الخدمات الإلكترونية).

(2) اختر (نموذج إعفاء المتوفين).

(3) قم بالموافقة على الشروط.

(4) قم بتعبئة البيانات الخاصة بطالب الإعفاء، وانقر على التسجيل.

(5) سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال برقم الطلب وتاريخه، وخدمة إعفاء المتوفى تسمح بتقديم طلب إعفاء المتوفين من القروض المتبقية.

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