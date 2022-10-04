الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 7 خطوات تمكنك من إيصال المياه للمرافق المختلفة
بمبيعات 1.61 مليار ريال.. الأجانب الأكثر ضغطًا على أسهم المملكة
رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بـ “رد صارم” على تجربة بيونج يانج الصاروخية
لمن تجاوز الخمسين.. التعرض لتلوث الهواء يصيب بالسكتة الدماغية
البحرية البريطانية تتحرك في بحر الشمال بعد تفجيرات قرب نورد ستريم
اليوم الثلاثاء.. «الأرصاد» يصدر تنبيهات مبكرة على 11 منطقة ويحذر (تفاصيل)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خدمة اليوم.. 7 خطوات تمكنك من إيصال المياه للمرافق المختلفة

خدمة اليوم.. 7 خطوات تمكنك من إيصال المياه للمرافق المختلفة

خدمة اليوم.. 7 خطوات تمكنك من إيصال المياه للمرافق المختلفة
٠٧:٥٠:٢٢ ص، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إيصال المياه للمرافق المختلفة، حيث أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هذه الخدمة الإلكترونية مقدمة من شركة المياه الوطنية لتتيح إيصال توصيلة مياه للمرافق المختلفة، عبر عدد من الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – ادخل على موقع الشركة الوطنية للمياه.

2 – أنشئ حساباً على الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية.

3 – سجل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

4 – اضغط على “طلب توصيلة مياه جديدة”.

5 – حدد نوع العقار: سكني أم تجاري ووافق على الشروط والأحكام، واضغط “التالي”.

6 – ارفع الوثائق المطلوبة، ثم اضغط على “التالي”.

7 – بعد الموافقة على الطلب، تتواصل معك الشركة لإتمام الإجراءات.

* المتطلبات:

1 – فسح البناء.

2 – صك الملكية.

3 – صورة المبنى.

4 – كروكي الموقع.

5 – الهوية الوطنية أو الإقامة.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 939 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

أقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. خطوتان تُمكنك من إيصال الكهرباء للمرافق

الكلمات الدلالية:
إيصال المياه إيصال المياه للمرافق المختلفة خدمة اليوم وزارة البيئة

مواد ذات صلة

المزيد
مصدر: سوريا أُبلغت مسبقاً بالضربات الصاروخية الأمريكية

مصدر: سوريا أُبلغت مسبقاً بالضربات الصاروخية الأمريكية

٠٨:٤٦ م، الجمعة، ٠٧ أبريل ٢٠١٧
الرياض .. شاب يدهس «عضو هيئة» أثناء ضبطه وصديقه مع فتاةٍ بخلوة

الرياض .. شاب يدهس «عضو هيئة» أثناء ضبطه وصديقه مع فتاةٍ بخلوة

٠١:١٦ م، الجمعة، ٠٦ نوفمبر ٢٠١٥
الصحة: 10 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في الرياض

الصحة: 10 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في الرياض

٠٥:١٢ م، الثلاثاء، ١٨ أغسطس ٢٠١٥
أمانة جدة توضح حقيقة إصدارها تصريحاً لافتتاح صالة سينما

أمانة جدة توضح حقيقة إصدارها تصريحاً لافتتاح صالة سينما

٠٥:٤٨ م، الخميس، ٢٧ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *