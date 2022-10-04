خدمة اليوم.. 7 خطوات تمكنك من إيصال المياه للمرافق المختلفة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إيصال المياه للمرافق المختلفة، حيث أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هذه الخدمة الإلكترونية مقدمة من شركة المياه الوطنية لتتيح إيصال توصيلة مياه للمرافق المختلفة، عبر عدد من الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – ادخل على موقع الشركة الوطنية للمياه.

2 – أنشئ حساباً على الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية.

3 – سجل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

4 – اضغط على “طلب توصيلة مياه جديدة”.

5 – حدد نوع العقار: سكني أم تجاري ووافق على الشروط والأحكام، واضغط “التالي”.

6 – ارفع الوثائق المطلوبة، ثم اضغط على “التالي”.

7 – بعد الموافقة على الطلب، تتواصل معك الشركة لإتمام الإجراءات.

* المتطلبات:

1 – فسح البناء.

2 – صك الملكية.

3 – صورة المبنى.

4 – كروكي الموقع.

5 – الهوية الوطنية أو الإقامة.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 939 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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