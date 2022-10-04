بمبيعات 1.61 مليار ريال.. الأجانب الأكثر ضغطًا على أسهم المملكة

تواصل ـ فريق التحرير:

سجلت مبيعات قائمة المستثمرين الأجانب بالمملكة، خلال شهر سبتمبر الماضي، مبيعات صافية بقيمة 1.61 مليار ريال، ما دفع المؤشر إلى التراجع 7.1%.

ومن خلال بيانات شركة تداول، فإن سبتمبر يعد ثالث شهر يسجل خلاله الأجانب مبيعات في السوق منذ مطلع 2022 على غير عادتهم منذ انضمام السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة في 2019، طبقًا لصحيفة “الاقتصادية”.

جائحة كورونا

وقد واصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية، فيما عدا خمسة أشهر، هي مارس 2020 بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا، وديسمبر 2020.

على المستوى الشرائي؛ كانت مؤسسات المملكة الفئة الوحيدة في السوق تسجيلاً لصافي شراء بقيمة 3.2 مليار ريال، مستغلة تراجع المؤشر بأسرع وتيرة شهرية منذ يونيو.

وبسبب هذا التذبذب؛ تعرضت أسهم المملكة لضغوط كبيرة في الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي بعد رفع الفائدة الأمريكية إلى نحو 3.25%، الذي زاد المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي.

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