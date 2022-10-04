صحة وطاقة.. ابدأ يومك بتفاحة كبيرة بدلاً من فنجان قهوة

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أوصى خبراء صحة وتغذية، بتناول تفاحة كبيرة في بداية اليوم نظرا لما تتضمنه من فوائد صحية كبيرة، وهي أفضل من فنجان القهوة الذي يبدأ به الكثيرون يومهم ويسبب لهم أضرارًا.

وأشاروا إلى أن ثمار التفاح تعتبر بديلًا صحيًا لفنجان القهوة المعتاد، لأنها غنية أيضًا بالعديد من المواد الكيميائية النباتية والفيتامينات والمعادن، وفق ما نقله موقع “سكاي نيوز”.

فوائد التفاح

وأشار الباحثون إلى أن تناول ثمرة تفاح يؤدي إلى آثار تنشيطية للجسم بسبب توافر السكريات الطبيعية أو الفركتوز بما يشكل دفعة طاقة مغذية وفعالة أكثر.

ووفق الخبراء، توفر سكريات الفاكهة دفعة فورية من الطاقة التي تعمل على إيقاظ وتنشيط الشخص.

ومن فوائد ثمرة التفاح أنها تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، وكذلك إنقاص الوزن، وتحسين وظائف الرئة، وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، وتعزيز صحة الأمعاء، وتحسين الحالة المزاجية، على سبيل المثال لا الحصر.

والتفاح مليء بالعناصر الغذائية بما يشمل مضادات الأكسدة القوية مثل كيرسيتين وفيتامين E وكاتشين وفيتامين C والفلوريدزين والريتينول وبيتا كاروتين وحمض الكلوروجينيك.

ووفق خبراء التغذية فإن التفاح على عكس القهوة لا يحتوي على مادة الكافيين، التي تنشط الجسم وتقلل الشعور بالإرهاق بسبب خصائصها الحيوية المتأصلة.

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