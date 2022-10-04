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لمن تجاوز الخمسين.. التعرض لتلوث الهواء يصيب بالسكتة الدماغية
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لمن تجاوز الخمسين.. التعرض لتلوث الهواء يصيب بالسكتة الدماغية

لمن تجاوز الخمسين.. التعرض لتلوث الهواء يصيب بالسكتة الدماغية

لمن تجاوز الخمسين.. التعرض لتلوث الهواء يصيب بالسكتة الدماغية
٠٧:٣٠:٢٩ ص، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة، أن التعرض للهواء الملوث بعد سن الخمسين يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوفاة.

وحذرت الدراسة من تجاوز حد التعرض لتلوث الهواء، الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، تجنبا لزيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية أولى.

والدراسة أجراها باحثون من جامعة “صن يات صن” في الصين، ونُشرت في مجلة Neurology، ونقلها موقع “روسيا اليوم”.

مخاطر تلوث الهواء

وقالت الدراسة: “وجدنا أن المستويات المرتفعة من تلوث الهواء مرتبطة بزيادة مخاطر الانتقال من الصحة إلى السكتة الدماغية الأولى، وأمراض القلب والأوعية الدموية بعد السكتة الدماغية، والوفاة”.

وأجريت الدراسة على 318752 شخصا في قاعدة بيانات البنك الحيوي بالمملكة المتحدة بمتوسط ​​عمر 56 عاما.

وتابع الباحثون تعرض الأشخاص لتلوث الهواء بناء على المكان الذي عاشوا فيه في بداية الدراسة، وتمت متابعة المشاركين لمدة 12 عاما في المتوسط، وخلال ذلك الوقت، أصيب 5967 شخصا بسكتة دماغية.

ووجدت الدراسة أن المعرضين لمستويات عالية من تلوث الهواء كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أولى، أو بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد السكتة الدماغية، أو الوفاة أكثر من الذين لم يتعرضوا لمستويات عالية من التلوث.

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