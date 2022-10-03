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توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 3 مناطق
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توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 3 مناطق

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 3 مناطق

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 3 مناطق
٠٢:٥٩:٢٩ ص، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله تعالى.

وتتمثل الحالة الجوية، أمطارا رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة وتكون للضباب على ثلاث مناطق، وتحديدا على كل من مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على مكة المكرمة حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، وتتسبب تشكيلات الضباب في تدني الرؤية الأفقية حتى ساعات الصباح الباكر.

بينما تستمر على كل من منطقة عسير حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة الباحة حتى السابعة مساء بمشيئة الله.

الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية الأرصاد رياح نشطة ضباب طقس المملكة

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