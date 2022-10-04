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البحرية البريطانية تتحرك في بحر الشمال بعد تفجيرات قرب نورد ستريم
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البحرية البريطانية تتحرك في بحر الشمال بعد تفجيرات قرب نورد ستريم

البحرية البريطانية تتحرك في بحر الشمال بعد تفجيرات قرب نورد ستريم

البحرية البريطانية تتحرك في بحر الشمال بعد تفجيرات قرب نورد ستريم
٠٣:٠٦:٥٦ ص، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت البحرية البريطانية  فرقاطة في بحر الشمال، بعد تفجيرات قرب أنبوب نورد ستريم، الذي يربط بين روسيا وأوروبا عبر ألمانيا، ويمد القارة بالغاز.

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من ناحية أخرى، أعلن الكرملين، أن دولًا ذات قدرات عسكرية وراء حادثة تسرب الغاز من خط نورد ستريم.

روسيا: واشنطن مستفيدة من تسرب الغاز

وأوضح أنه يجب إصلاح خط أنابيب نورد ستريم ولكن لا توجد بعد مواعيد محددة، مشيرةً إلى أن واشنطن مستفيدة من تسرب الغاز في خطي نورد ستريم لزيادة مبيعاتها من الطاقة.

وأضاف الكرملين تعليقًا على تصريحات قديروف، أن استخدام السلاح النووي سيكون وفقًا لعقيدة موسكو النووية.

وأشار إلى أن حدود مقاطعتي لوجانسك ودونيتسك ستكون نفسها لعام 2014، أما خيرسون وزابوروجيا فسيتم التواصل والتشاور مع سكانهما.

تعرضت أوروبا لخسائر فادحة، جراء تسريبات خط نورد ستريم، الذي يمدها بالغاز قادما من روسيا إلي ألمانيا، ويعد مصدرا لدول الدنمارك، والنرويج، والسويد.

الكلمات الدلالية:
ألمانيا إمدادات الطاقة البحرية البريطانية بحر الشمال فرقاطة بحرية نورد ستريم

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