شاهد.. قطة تحمي طفلاً صغيراً من السقوط من شرفة منزله

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تدخل قطة لحماية طفل صغير من السقوط من مكان مرتفع داخل منزله.

وظهر الطفل داخل شرفة المنزل، يحاول الإمساك بسور الشرفة، إلا أن القطة تدخلت ومنعته أكثر من مرة.

ووثق المقطع، تدخل القطة، وقيامها برفع يد الطفل من على سور الشرفة، مخافة أن يسقط من هذا المكان المرتفع.

المقطع حاز على تفاعل كبير وانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثنوا على سلوك القط وشعورها بالمسؤولية تجاه الطفل وكأنها أحد أقاربه، بسبب شدة خوفها عليه، وتدخلها في الوقت المناسب لحمايته.