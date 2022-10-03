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كوريا الشمالية تطلق صاروخًا تجاه اليابان.. وطوكيو تدعو مواطنيها لدخول الملاجئ فورًا
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كوريا الشمالية تطلق صاروخًا تجاه اليابان.. وطوكيو تدعو مواطنيها لدخول الملاجئ فورًا

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا تجاه اليابان.. وطوكيو تدعو مواطنيها لدخول الملاجئ فورًا

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا تجاه اليابان.. وطوكيو تدعو مواطنيها لدخول الملاجئ فورًا
٠٢:٠٨:٠٣ ص، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد صوب ساحلها الشرقي اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

من جهته، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا.

ونقلت وسائل إعلام أن اليابان أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا في اتجاهها ، وأطلقت تحذيرًا إلى السكان بالذهاب إلى الملاجئ على الفور.

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الكلمات الدلالية:
اليابان صاروخ باليستي كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

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