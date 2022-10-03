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الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع وسط تعاملات مضطربة

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع وسط تعاملات مضطربة

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع وسط تعاملات مضطربة
٠٢:٣٦:٣٣ ص، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً، بنهاية تعاملات أمس الإثنين، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

وول ستريت ترتفع

فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 765.38 نقطة، بما يعادل 2.66%, ليغلق عند 29490.89 نقطة وصعد مؤشر ناسداك المجمع 239.82 نقطة أو 2.27%, ليغلق عند 10815.44 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 92.81 نقطة أو 2.59%, ليغلق عند 3678.43 نقطة.

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تداولات متقلبة وصعود إثر هبوط

انتهت تداولات السوق الأمريكي،  على ارتفاع عنيف مع تعالي النداءات بضرورة تخلي الفيدرالي الأمريكي عن نهجه من العديد من المنظمات وعلى رأسها الأمم المتحدة،.

وبعد أن دق سقوط كريدي سويس ناقوس الخطر من تكرر أزمة 2008، صعدت الأسهم الأمريكية بقوة كبيرة اليوم بعد سقوط عنيف الأسبوع الماضي، حسب “Investing”.

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