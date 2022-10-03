الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
البحرية البريطانية تتحرك في بحر الشمال بعد تفجيرات قرب نورد ستريم
اليوم الثلاثاء.. «الأرصاد» يصدر تنبيهات مبكرة على 11 منطقة ويحذر (تفاصيل)
توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 3 مناطق
أنفلونزا الطيور تعود من جديد وتعصف بأوروبا.. قطاع الدواجن ينهار
خطوة إلى الخلف بعد فشل السيطرة على المتظاهرين .. هذا ما فعله حفيد «الخميني»
شاهد.. قطة تحمي طفلاً صغيراً من السقوط من شرفة منزله

الرئيسية

 /

صحة

 /

استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لحفظ مصل الحساسية

استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لحفظ مصل الحساسية

استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لحفظ مصل الحساسية
٠٢:١٩:٣٧ ص، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د.موفق طيب، أستاذ مشارك وعضو تدريس بكلية الطب بجامعة جدة، الطريقة الصحيحة لحفظ مصل الحساسية.

وقال د. موفق طيب، في تغريدة عبر حسابه  الرسمي في “تويتر”، إنه يتم حفظ مصل الحساسية نقاط تحت اللسان بالطرق التالية:

1- في المنزل احفظه في الرف التحتاني بالثلاجة

2- في السفر اشتري ثلاجة صغيرة وضع فيها لوح ثلج واحفظ المصل فيها.

الحساسية الأكثر شيوعاً لدى الأطفال

وفي وقت سابق، نشر حساب “التجمع الصحي بمكة المكرمة” عبر “تويتر” تعريفًا للحساسية الأكثر شيوعًا لدى الأطفال، وكذلك أنواعها وطرق الوقاية منها.

وأوضح التجمع أنه يمكن تعريف الحساسية بكل بساطة بأنها ردة فعل مبالغ فيها يقوم بها الجسم، تجاه مادة معينة، غير مؤذية بطبيعتها، ويتعرف الجهاز المناعي في هذه الحالة على مواد معينة، مثل غبار الطلع، أو بعض أنواع الطعام، وشعر الحيوانات الأليفة، على أنها تهديد، ويتصرف على هذا الأساس، وبشكل قد يسبب أضرارًا للجسم.

وتشمل الحساسية الأكثر شيوعًا لدى الأطفال الأنواع التالية:

1- بعض أنواع الطعام، وخصوصًا المأكولات البحرية، والفستق، والبيض، والمثلجات.

2- لسعات أو عضات الحشرات.

3- العطور.

4- حبوب غبار الطلع للأشجار والنباتات.

5- شعر الحيوانات الأليفة أو فرائها.

6- دخان السجائر.

ونصح المركز بضرورة الاكتشاف المبكر للأسباب المحتملة للحساسية لدى الأطفال، لتجنب الإصابة بردات فعل تحسسية شديدة.

اقرأ أيضا:

ما أنواع الحساسية الأكثر شيوعًا لدى الأطفال؟

الكلمات الدلالية:
الحساسية المصل حساسية الأطفال حفظ مصل الحساسية مصل الحساسية

مواد ذات صلة

المزيد
كيف يمكنك تحسين لياقتك البدنية؟

كيف يمكنك تحسين لياقتك البدنية؟

٠٧:٥٠ ص، الأربعاء، ١٠ يونيو ٢٠١٥
مشروب «شاي» يعالج مشاكل المعدة والبشرة والشعر.. تعرّف عليه

مشروب «شاي» يعالج مشاكل المعدة والبشرة والشعر.. تعرّف عليه

٠٢:٤٣ م، الجمعة، ٠٥ يناير ٢٠١٨
علماء يبتكرون أول جهاز من نوعه لإصلاح «الأعصاب التالفة»

علماء يبتكرون أول جهاز من نوعه لإصلاح «الأعصاب التالفة»

٠٦:٣٥ م، الثلاثاء، ٠٩ أكتوبر ٢٠١٨
«أوميجا 3» توقف نمو السرطان وتمنع انتشاره

«أوميجا 3» توقف نمو السرطان وتمنع انتشاره

١٠:٢٥ م، الأثنين، ١٦ يوليو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *