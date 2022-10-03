استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لحفظ مصل الحساسية

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أوضح د.موفق طيب، أستاذ مشارك وعضو تدريس بكلية الطب بجامعة جدة، الطريقة الصحيحة لحفظ مصل الحساسية.

وقال د. موفق طيب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يتم حفظ مصل الحساسية نقاط تحت اللسان بالطرق التالية:

1- في المنزل احفظه في الرف التحتاني بالثلاجة

2- في السفر اشتري ثلاجة صغيرة وضع فيها لوح ثلج واحفظ المصل فيها.

الحساسية الأكثر شيوعاً لدى الأطفال

وفي وقت سابق، نشر حساب “التجمع الصحي بمكة المكرمة” عبر “تويتر” تعريفًا للحساسية الأكثر شيوعًا لدى الأطفال، وكذلك أنواعها وطرق الوقاية منها.

وأوضح التجمع أنه يمكن تعريف الحساسية بكل بساطة بأنها ردة فعل مبالغ فيها يقوم بها الجسم، تجاه مادة معينة، غير مؤذية بطبيعتها، ويتعرف الجهاز المناعي في هذه الحالة على مواد معينة، مثل غبار الطلع، أو بعض أنواع الطعام، وشعر الحيوانات الأليفة، على أنها تهديد، ويتصرف على هذا الأساس، وبشكل قد يسبب أضرارًا للجسم.

وتشمل الحساسية الأكثر شيوعًا لدى الأطفال الأنواع التالية:

1- بعض أنواع الطعام، وخصوصًا المأكولات البحرية، والفستق، والبيض، والمثلجات.

2- لسعات أو عضات الحشرات.

3- العطور.

4- حبوب غبار الطلع للأشجار والنباتات.

5- شعر الحيوانات الأليفة أو فرائها.

6- دخان السجائر.

ونصح المركز بضرورة الاكتشاف المبكر للأسباب المحتملة للحساسية لدى الأطفال، لتجنب الإصابة بردات فعل تحسسية شديدة.

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