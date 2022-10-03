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أمريكا: خطاب مليشيا الحوثي الذي يهدد شركات النفط التجارية غير مقبول
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أمريكا: خطاب مليشيا الحوثي الذي يهدد شركات النفط التجارية غير مقبول

أمريكا: خطاب مليشيا الحوثي الذي يهدد شركات النفط التجارية غير مقبول

أمريكا: خطاب مليشيا الحوثي الذي يهدد شركات النفط التجارية غير مقبول
٠١:٣٩:٢٨ ص، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن في الثاني من أكتوبر، دون أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق لتمديدها.

وأضافت الوزارة في بيان أن الولايات المتحدة ترحب بدعم الحكومة اليمنية لاقتراح الهدنة الموسع الذي قدمته الأمم المتحدة وحثت الحوثيين على مواصلة المفاوضات بحسن نية.

وأضافت أن الخطاب الحوثي الذي يهدد شركات الشحن والنفط التجارية العاملة في المنطقة غير مقبول.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الحوثي النفط اليمن نة ه

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