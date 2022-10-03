«بايدن» يتوعد بفرض عقوبات على المسؤولين عن العنف في إيران

تواصل – فريق التحرير:

عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقه البالغ بشأن التقارير الواردة حول قمع الأمن الإيراني للمتظاهرين السلميين.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة تحاول تسهيل وصول الإيرانيين للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد جو بايدن، أن واشنطن ستفرض هذا الأسبوع عقوبات على المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين في إيران.

وفي وقت سابق، أبدى البيت الأبيض قلقه من الاضطرابات والاحتجاجات التي تحدث في إيران، مشيرا إلى أن المتظاهرين في طهران يواجهون قمعا من جانب القوات الأمنية.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتلقى إحاطات دورية بشأن التحقيق في تخريب خطي نورد ستريم، مشيرا إلى أن التحقيق سيستغرق وقتا.

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