بعد الطلاب.. أساتذة الجامعات ينتفضون ضد خامنئي

تواصل – فريق التحرير:

كتب 65 أستاذاً من جامعة شريف بطهران في بيان: “لا يمكن الحكم على غالبية الشعب بالقوة والإكراه إلى الأبد، ولا يمكن مواجهة كل مطلب محق بالقوات العسكرية والأمنية والاعتداء والترهيب والتهديد”.

احتجاجات الطلاب تتواصل

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، عدد من المتظاهرين الإيرانيين وهم يقومون بحرق وتمزيق صور خامنئي والخميني في المدارس الإيرانية واستبدال صورهم بشعار : “المرأة .. الحياة .. الحرية”.

وجرى هذا الأمر في عدد كبير من المدارس، حيث تم حرق صور رموز النظام الإيراني واستبدالها بلافتات تطالب بالحرية ومنع تقييد الحريات .

وبالتزامن مع ذلك، كشف مقطع فيديو لحظة طرد مسؤول إيراني من احدى مدارس البنات في طهران وسط شعار : “فاقد للشرف فاقد للشرف”.

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إيران في انتظار حزمة عقوبات دولية جديدة بسبب مقتل مهسا أميني

استهداف الطلاب

ولا يزال النظام الإيراني، يرتكب مجزرة مروعة، بحق شعبه، بدأت أحداثها منذ قرابة أسبوعين، بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد عناصر شرطة الأخلاق الإيرانية، بأحد مراكزها.

ووثقت مقاطع فيديو، عمليات الاستهداف العمدي، من المسافة صفر، للمتظاهرين في مسيرة ليلية لطلاب جامعة شريف للتكنولوجيا.