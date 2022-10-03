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يعيش في القردة.. ماذا تعرف عن الفيروس صاحب الجائحة القادمة؟
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يعيش في القردة.. ماذا تعرف عن الفيروس صاحب الجائحة القادمة؟

يعيش في القردة.. ماذا تعرف عن الفيروس صاحب الجائحة القادمة؟

يعيش في القردة.. ماذا تعرف عن الفيروس صاحب الجائحة القادمة؟
٠٢:٠٥:٠٤ ص، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

دق علماء ناقوس الخطر من فيروس مرعب قادم من القرود، مشيرين إلى أنه سيكون الجائحة القادمة التي ستكون أخطر من كورونا.

وأكد العلماء أن الفيروس يعيش في القردة الأفريقية ولديه القدرة على إصابة البشر وقد يؤدي إلى حدوث الجائحة التالية.

ماذا تعرف عن حمى القرد النزفية؟

1- يتسبب فيروس حمى القرد النزفية (SHFV)، المتوطن في الرئيسيات الإفريقية البرية، في ظهور أعراض قاتلة تشبه الإيبولا في قردة المكاك، بما في ذلك النزيف الداخلي ويقتل تقريبا كل الرئيسيات التي يصيبها.

2- يختطف الفيروس جهاز المناعة، ويعطل آليات الدفاع الرئيسية ويغزو الجسم خلية تلو الأخرى.

3- لم يتم اكتشاف أي حالات إصابة بين البشر حتى الآن، لكن الفيروس مهيأ للانتشار.

4- وجد الباحثون أن الفيروس قادر على الالتصاق بمستقبِل بشري بسهولة وعمل نسخ منه.

5- اكتشف هذا الفيروس الحيواني كيفية الوصول إلى الخلايا البشرية، والتكاثر، والهروب من بعض آليات المناعة المهمة التي نتوقع حمايتها لنا من فيروس حيواني. وهذا نادر جدا. ويجب أن ننتبه له.

6- يسبب فيروس حمى القرد النزفية (SHFV) الحمى واحتباس السوائل في أنسجة الجسم وفقدان الشهية والنزيف. وغالبا ما يكون المرض قاتلا في غضون أسبوعين تقريبا.

7- يهاجم الخلايا المناعية بنفس طريقة فيروس نقص المناعة البشرية، الذي نشأ في نوع من الشمبانزي في إفريقيا.

الكلمات الدلالية:
جائحة قادمة فيروس القرد فيروس جديد فيروس كورونا

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