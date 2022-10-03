لحملة الدبلوم فأعلى.. غرفة الخرج تعلن عن وظائف شاغرة
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت مجموعة حلويات سعد الدين – ممثلة في غرفة الخرج، عبر موقع تويتر، عن فتح باب التوظيف لحملة الدبلوم أو البكالوريوس للعمل في الخرج.
واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
عاملات إنتاج.
المؤهلات والخبرات:
حاصلة على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في مجال التصنيع الغذائي أو الأحياء.
لا يُشترط الخبرة السابقة.
العمر من 19 – 40 سنة.
موعد المقابلات:
يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/04م.
طريقة التقديم:
أوضحت غرفة الخرج، أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 3 أكتوبر 2922م.
عن طريق إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني مع كتابة المسمى الوظيفي في عنوان البريد:
(malnasr@saadeddin.com).