لحملة الدبلوم فأعلى.. غرفة الخرج تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت مجموعة حلويات سعد الدين – ممثلة في غرفة الخرج، عبر موقع تويتر، عن فتح باب التوظيف لحملة الدبلوم أو البكالوريوس للعمل في الخرج.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

عاملات إنتاج.

المؤهلات والخبرات:

حاصلة على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في مجال التصنيع الغذائي أو الأحياء.

لا يُشترط الخبرة السابقة.

العمر من 19 – 40 سنة.

موعد المقابلات:

يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/04م.

طريقة التقديم:

أوضحت غرفة الخرج، أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 3 أكتوبر 2922م.

عن طريق إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني مع كتابة المسمى الوظيفي في عنوان البريد:

(malnasr@saadeddin.com).