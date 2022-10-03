مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 8 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 4 أكتوبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:15 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:47 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 8 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:58
المدينة – 4:58
الرياض – 4:29
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:10
المدينة – 12:11
الرياض – 11:43
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:33
المدينة – 3:34
الرياض – 3:06
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:06
المدينة – 6:06
الرياض – 5:38
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:36
المدينة – 7:36
الرياض – 7:08