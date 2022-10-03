مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 8 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 4 أكتوبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:15 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:47 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 8 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:58

المدينة – 4:58

الرياض – 4:29

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:10

المدينة – 12:11

الرياض – 11:43

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:33

المدينة – 3:34

الرياض – 3:06

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:06

المدينة – 6:06

الرياض – 5:38

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:36

المدينة – 7:36

الرياض – 7:08