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انتظرها الكثيرون.. ميزة جديدة تصل تطبيق تويتر بلو
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انتظرها الكثيرون.. ميزة جديدة تصل تطبيق تويتر بلو

انتظرها الكثيرون.. ميزة جديدة تصل تطبيق تويتر بلو

انتظرها الكثيرون.. ميزة جديدة تصل تطبيق تويتر بلو
١٢:٣٤:١٨ ص، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني سالم الحربي عن وصول ميزة جديدة طال انتظارها لتطبيق تويتر بلو.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن خيار تحرير التغريدة أصبح متاحاً الآن لأعضاء تويتر بلو في كندا وأستراليا ونيوزيلندا”.

وأوضح سالم الحربي  أن هذه الميزة  المهمة ستتاح خلال الأيام القليلة القادمة لكل الدول على مستوى العالم.

وأشار  إلى أن المستخدمين الذي يكون لديهم أخطاء إملائية بشكل متكرر تنفع لهم هذه الميزة طبعاً باشتراك مبلغ وقدرة”.

ميزة الفيديوهات المطولة

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني فيصل السيف، عن وصول ميزة جديدة في تطبيق تويتر، تتعلق بطريقة عرض الفيديوهات المطولة.

وأوضح السيف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أن تطبيق تويتر أصبح الآن يدعم الفيديوهات الطولية حيث أعلنت الشركة أنها تقوم بتحديث مشغل الفيديو الخاص بها ليكون “غامراً”.

وتابع : “عند فتح فيديو سيفتح بوضع ملء الشاشة، وعند التمرير لأعلى، يمكن تصفح المزيد من الفيديوهات، وسيتوفر لكافة المشتركين خلال الفترة القادمة”.

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الكلمات الدلالية:
تطبيق تويتر تويتر تويتر بلو سالم الحربي

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